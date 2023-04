Tornados e tempestades violentas deixam ao menos 18 mortos nos EUA

Pelo menos 18 pessoas morreram no sul e centro-oeste dos Estados Unidos devido às violentas tempestades e tornados que destruíram casas e comércios, enquanto o nordeste do país se prepara neste sábado (1º) para a chegada de fenômenos semelhantes.



O estado do Tennessee registrou sete mortes em incidentes relacionados a fortes tempestades no condado de McNairy, a leste de Memphis, disse à AFP Maggie Hannan, porta-voz regional da agência de gerenciamento de desastres.



No Arkansas, tornados devastadores mataram cinco pessoas, segundo Sarah Huckabee Sanders, governadora deste estado rural do sul, durante uma coletiva de imprensa.



Moradores de Little Rock, a capital do estado, acordaram neste sábado com uma imagem sombria de carros capotados, árvores enormes arrancadas do solo, linhas telefônicas quebradas e casas destruídas.



"Sabemos que muitas pessoas tiveram que se deslocar e estão buscando refúgio", informou o prefeito de Little Rock, Frank Scott Jr.



Lara Farrar, jornalista de uma publicação local, disse à AFP por telefone que estava "totalmente chocada" com a destruição perto de sua casa em Little Rock, uma cidade de 200.000 habitantes.



"Alguns dos edifícios tiveram seus telhados completamente destruídos", disse ela, compartilhando imagens de casas destruídas, com paredes parcialmente derrubadas e árvores no chão.



A cidade de Wynne, no nordeste do estado, está "cortada em duas por danos de leste a oeste", lamentou sua prefeita, Jennifer Hobbs, à CNN.



A governadora Huckabee Sanders declarou estado de emergência geral no Arkansas no dia anterior e mobilizou a Guarda Nacional, após falar com o presidente Joe Biden.



O serviço de gestão de crise relatou uma morte e vários feridos no condado de Pontotoc, ao sul de Memphis.



Um idoso morreu no Alabama quando um tornado atingiu sua casa, disseram as autoridades de Huntsville.



- Tempestades destruidoras -



O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) emitiu um alerta de tornado e fortes tempestades no nordeste do país, principalmente em Ohio.



No estado de Illinois (centro-leste dos Estados Unidos), as fortes tempestades também provocaram estragos.



À noite, o desastre atingiu a cidade de Belvidere, Illinois, após uma forte tempestade provocar o desabamento do telhado e parte da fachada do Teatro Apollo durante um show de uma banda de heavy metal.



O chefe dos bombeiros de Belvidere, Shawn Schadle, confirmou uma pessoa morta e 28 feridas no desastre, cinco com lesões graves.



No estado vizinho de Indiana, três pessoas foram confirmadas como mortas depois que uma tempestade varreu o condado de Sullivan, disseram autoridades citadas pela mídia local.



Mais de 650.000 residências ainda estavam sem energia no sábado em Ohio, Pensilvânia, Tennessee, Kentucky e Virgínia Ocidental, de acordo com o site Poweroutage.us.



Os tornados, um fenômeno meteorológico tão impressionante quanto difícil de prever, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país.



Há uma semana, um tornado atingiu o Mississípi, matando 25 pessoas e causando grandes danos materiais. O presidente Joe Biden visitou o local na sexta-feira.



Em dezembro de 2021, cerca de 80 pessoas foram mortas por tornados no Kentucky.



