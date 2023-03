Martin Scorsese exibirá novo filme em Cannes

O Festival de Cannes anunciou nesta sexta-feira (31) que exibirá o novo filme do cineasta americano Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", com Leonardo DiCaprio e Robert de Niro, na 76ª edição do evento, em maio.



O longa-metragem foi produzido pela Apple TV e será exibido em 20 de maio.



Esta é a primeira produção confirmada pela direção do festival (16 a 27 de maio), que divulgará a lista completa de filmes em meados de abril.



Scorsese, 80 anos, é uma das lendas de Hollywood, assim como Robert de Niro, protagonista de vários filmes do diretor.



Martin Scorsese venceu a Palma de Ouro em 1976 com "Taxi Driver". Dez anos depois ele venceu o prêmio de melhor diretor em Cannes por "After Hours" ("Depois de Horas").



"Martin Scorsese dedicou sua vida à sétima arte e o Festival de Cannes o acompanhou em várias ocasiões", afirma um comunicado divulgado pela organização.



O cineasta presidiu o júri de Cannes em 1998.



"Killers of the Flower Moon" se passa no estado de Oklahoma na década de 1920, quando foram registrados vários assassinatos de indígenas.



Robert De Niro protagonizou vários clássicos de Scorsese, como "Taxi Driver", "Touro Indomável", "Os Bons Companheiros, entre outros. Leonardo DiCaprio também já trabalhou diversas vezes com o cineasta ("O Lobo de Wall Street", "O Aviador", entre outros).



O trio deve subir a tradicional escada da Croisette em 20 de maio.



O júri do 76º Festival de Cannes será presidido pelo diretor sueco Ruben Östlund, que venceu duas Palmas de Ouro na última década ("The Square: A Arte da Discórdia, de 2017, e "Triângulo da Tristeza", de 2022).



