Inspetor do sistema ferroviário grego detido por acidente fatal

Um inspetor do sistema ferroviário grego foi acusado e detido provisoriamente nesta sexta-feira (31) pelo acidente de trem que matou 57 pessoas em fevereiro, informou uma fonte judicial.



Dimitris Nikolaou, 63 anos, era o inspetor chefe da estação que estava de plantão na noite da tragédia. Ele foi acusado de "perturbação da segurança de tráfego", o que provocou a morte de várias pessoas, e "homicídio por negligência", segundo a mesma fonte.



Ele é o segundo funcionário do sistema ferroviário da Grécia colocado em prisão provisória devido ao acidente e pode ser condenado a uma pena que vai de 10 anos de detenção à prisão perpétua.



O outro detido é Vassilis Samaras, 57 anos, que era o gerente da estação da cidade de Lárissa, perto do local da colisão fatal entre um trem de passageiros e um comboio de cargas em 28 de fevereiro.



Outros dois diretores da estação que estavam de plantão durante a noite da tragédia foram acusados porque abandonaram os postos de trabalho antes do fim do turno e deixaram o colega menos experiente sozinho.



Mas os dois foram liberados no início da semana após o pagamento de uma fiança de 10.000 euros e devem se apresentar à polícia duas vezes ao mês.



O acidente de trem, o mais grave na história da Grécia, também evidenciou as falhas crônicas na rede ferroviária do país e o atraso na modernização dos sistemas de segurança.