Wall Street fecha em alta novamente, sem euforia

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (30), em clima mais ameno após a crise bancária, mas com cautela.



O índice Dow Jones subiu 0,43%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,73% e o ampliado S&P; 500 teve alta de 0,57%.



"Vemos que a calma volta a se instalar no mercado, já que os temores de um contágio (no setor bancário) começam a ficar em segundo plano", resumiu Angelos Kourkafas, da Edward Jones.



"O mercado continua a ser impulsionado pelo setor de tecnologia e ações de crescimento (ndlr, que requerem financiamento pesado), que se beneficiam de taxas mais baixas e projeções de um fim próximo do ajuste de taxa do Fed", o banco central americano, explicou Kourkafas.



Após comentários positivos da Micron, que espera um melhor equilíbrio entre oferta e demanda no campo de microchips, os fabricantes de semicondutores se recuperaram. Intel (+1,81%), Qualcomm (+1,85%) e AMD (+1,86%) fecharam o dia em alta.



Grandes capitalizações do setor de tecnologia também terminaram positivas, como Microsoft (+1,26%), Amazon (+1,75%) ou Nvidia (+1,48%).