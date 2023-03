Tribunal condena dois homens por homicídio de prostituta peruana na França

O tribunal de apelação de Val-de-Marne, sudeste de Paris, condenou dois homens a 17 e 14 anos de prisão, nesta quinta-feira (30), pelo assassinato de Vanesa Campos. A prostituta transexual de origem peruana foi morta a tiro em um parque parisiense em agosto de 2018.



Em janeiro de 2022, os acusados, Mahmoud Kadri, de 25 anos e Karim Ibrahim, de 30 anos, haviam sido condenados a 22 anos de prisão por homicídio em associação criminosa em um tribunal de primeira instância da capital francesa.



Vanesa, de 36 anos e em situação irregular, faleceu vítima de um disparo no tórax na noite de 16 para 17 agosto de 2018 no parque Bois de Boulogne, conhecido pela presença de garotas de programa.



Na noite do ocorrido, a mulher foi encontrada "nua, sem defesa, diante da chegada de uma gangue", um grupo de, ao menos, dez jovens, armados e "movidos por um sentimento de prepotência", apontou o promotor durante o julgamento em primeira instância.



O objetivo dessa "punição" era enfrentar os "seguranças" que as prostitutas haviam contratado, após serem alvos de uma associação criminosa de egípcios que roubavam seus clientes durante anos.



No primeiro julgamento, nove homens, todos egípcios, foram condenados, enquanto Mahmoud e Karim trocaram acusações pelo homicídio.



A morte de Vanesa revelou a violência que as prostitutas sofrem. Em 2020, Jessyca Sarmento, outra garota de programa trans peruana, morreu atropelada nesse parque, segundo testemunhas, de maneira proposital.