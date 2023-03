'Desculpe, Charles', ironizam sindicalistas franceses em mensagem gigante para o rei britânico

"Sorry Charles, see you later" (Desculpe, Charles, até logo) diz a gigante faixa exibida nesta quinta-feira (30) por uma centena de sindicalistas no norte da França, ao longo da costa inglesa, em relação a uma visita cancelada do rei Charles III.



O atual soberano do Reino Unido deveria começar sua primeira viagem internacional na França, mas os protestos contra a reforma da aposentadoria do presidente Emmanuel Macron o fez adiar sua visita prevista a Paris e Bordeaux (sudoeste).



Os sindicalistas franceses, majoritariamente da central CGT, dirigiram-se ao Cabo Blanc-Nez (norte), onde expuseram a irônica mensagem escrita em letras vermelhas.



Em uma segunda linha, os sindicalistas pediram para a primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, "mudar o rumo" com esta reforma, que está agora nas mãos do Conselho Constitucional para aprovação final, em 14 de abril.



Por decreto, Macron adotou o adiamento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030, além de avançar para 2027 a exigência de contribuição de 43 anos, em vez de 42, para o recebimento da pensão completa, algo contestado por dois a cada três franceses.



Charles III e sua esposa Camilla mantiveram a visita à Alemanha, onde chegaram na quarta-feira (29).