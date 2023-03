Aumentar anos de trabalho é 'necessário' para manter população economicamente ativa, diz BM

Ante o aumento da expectativa de vida, elevar a idade da aposentadoria é necessário para manter a proporção da população economicamente ativa (PEA), apesar do envelhecimento - recomendou o economista-chefe do Banco Mundial (BM), Indermit Gill, nesta segunda-feira (27).



Usando a França como exemplo, Gill lembrou que, nesse país, "observa-se um aumento de 20 anos na expectativa de vida desde 1950".



"Devemos, portanto, esperar que as pessoas trabalhem mais tempo", enfatizou.



"Há pessoas que se recusam a trabalhar inclusive por mais dois anos, apesar deste aumento de duas décadas da expectativa de vida", acrescentou Gill, segundo ele, um sinal da dificuldade de aceitar uma ideia que vê como uma necessidade.



"Observamos uma queda da proporção da população (economicamente) ativa" na população global dos países ricos, e manter esse percentual é necessário para "reduzir os efeitos do envelhecimento no crescimento econômico", afirmou.



"Mas, para isso, alguém precisa fazer as reformas estruturais necessárias", insistiu.



Adotada em definitivo em 20 de março sem votação na Assembleia Nacional, após a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, apelar ao artigo 49.3 da Constituição, a reforma previdenciária, que prevê o aumento da idade legal de aposentadoria de 62 para 64 anos, é objeto de um forte movimento social de repúdio que se intensificou há mais de uma semana nas ruas da França.



O presidente francês, Emmanuel Macron, deve esperar que o Conselho Constitucional valide o texto antes de promulgá-lo.



Um novo dia de mobilização está marcado para terça-feira na França contra esta polêmica reforma.