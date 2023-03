Manifestante ferido em protesto contra reservatório na França corre risco de morte

Um manifestante ferido no sábado durante um protesto contra a construção de um reservatório de água no centro-oeste da França corre risco de morte, confirmou o Ministério Público neste domingo (26).



No sábado, cerca de 30.000 pessoas, segundo os organizadores, 6.000 segundo a polícia, protestaram perto das obras do reservatório de Sainte-Soline, cujo objetivo é armazenar ao ar livre água extraída de lençóis freáticos superficiais no inverno para irrigar cultivos no verão.



O projeto, a cargo de uma cooperativa de agricultores e que conta com o apoio do Estado, é polêmico nesta região da França, onde a questão das represas alimenta as tensões crescentes sobre a distribuição de água em tempos de aquecimento global.



De acordo com o Ministério Público, os incidentes com as forças policiais feriram sete manifestantes, três deles gravemente, incluindo um homem de 30 anos que sofreu traumatismo craniano e "seu prognóstico vital continua comprometido".



Os organizadores elevam o número de manifestantes feridos para 200, 40 deles gravemente.



O Ministério Público também informou que um total de 47 membros das forças de segurança ficaram feridos, dois deles em estado grave.



Autoridades e organizações trocam acusações pela responsabilidade dos violentos confrontos durante o protesto, que foi predominantemente pacífico, reportaram jornalistas da AFP no local.



O governo denunciou "uma onda de violência intolerável", e os organizadores, "uma operação de repressão maciça" e uma reação "violenta do Estado".



A justiça abriu uma investigação sobre as circunstâncias na quais três manifestantes ficaram gravemente feridos.



A construção em Sainte-Soline é uma das 16 previstas na região para uma capacidade total de seis milhões de metros cúbicos.