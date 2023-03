Tornado e tempestades deixam ao menos 23 mortos no Mississippi

Ao menos 23 pessoas morreram em decorrência de violentas tempestades e pelo menos um tornado que atingiram o estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, na noite de sexta-feira, disseram autoridades neste sábado (25).



A agência de gestão de emergência do estado, MEMA, disse que pelo menos quatro pessoas estão desaparecidas e dezenas ficaram feridas, enquanto milhares de seus clientes no Mississippi, Alabama e Tennessee ficaram sem energia.



"Pelo menos 23 habitantes do Mississippi morreram por tornados violentos ontem à noite. Sabemos que muitos mais estão feridos. Equipes de busca e resgate continuam ativas", disse o governador do Mississippi, Tate Reeves, no Twitter.



"A perda será sentida nestas cidades para sempre. Por favor, ore para que a mão de Deus esteja com todos aqueles que perderam familiares e amigos."



A MEMA teme que o número de mortes, "infelizmente", aumente.



As operações de busca e resgate estão em andamento nos condados de Sharkey e Humphreys, cerca de 110 quilômetros ao norte de Jackson, a capital do estado, disse a agência no Twitter.



"Minha cidade se foi", disse o prefeito de Rolling Fork, Eldridge Walker, no condado de Sharkey, à WJTV: "O que encontramos é a devastação ao nosso redor."



- "Assustador" -



A moradora Patricia Perkins, que trabalha em uma loja de ferragens local, disse à AFP que "quase tudo foi apagado".



Outra moradora da área, Shanta Howard, disse à afiliada da ABC, WAPT, que os moradores tiveram que ajudar a remover os mortos dos escombros de suas casas.



"Foi como se não tivéssemos sido avisados. Não sabíamos o que estava acontecendo", disse Tracy Harden, dona do Chuck's Dairy Bar em Rolling Fork, aos prantos ao ser entrevistada pela CNN.



Woodrow Johnson, um funcionário do condado de Humphreys, disse à CNN que sua esposa o acordou assustada com o barulho. "Foi uma coisa muito assustadora", disse Johnson, acrescentando que a casa de seu vizinho, um trailer, havia "desaparecido completamente".



O Serviço Nacional de Meteorologia alertou os moradores neste sábado que "os riscos persistirão mesmo depois que as tempestades passarem".



Imagens de televisão mostraram casas destruídas e escombros espalhados pelas ruas.



Malary White, porta-voz da MEMA, afirmou que não é possível avaliar os danos até que os funcionários consigam fazer uma inspeção completa à luz do dia. "Quanto aos números oficiais de danos, não os teremos até amanhã", disse.



O Serviço Nacional de Meteorologia de Jackson informou no início deste sábado que o alerta de tornado havia passado. "Chuvas e trovoadas adicionais são esperadas em toda a nossa área", tuitou, acrescentando que "não se espera que sejam severas".