Tornado e tempestades deixam ao menos 19 mortos no Mississippi

Pelo menos 19 pessoas morreram por um tornado e fortes tempestades que atingiram o estado americano do Mississippi na sexta-feira, disseram autoridades à ABC.



Operações de busca e resgate estão em andamento nos condados de Sharkey e Humphreys, cerca de 110 quilômetros ao norte de Jackson, a capital do estado, informou a Agência de Gestão de Emergências do Mississippi (MEMA), segundo a ABC.



"Muitos no delta (do Mississippi) precisam de suas orações e da proteção de Deus esta noite", disse o governador do estado, Tate Reeves, no Twitter.



"Ativamos a ajuda médica, enviando mais ambulâncias e outros recursos de emergência para os afetados", acrescentou, pedindo aos cidadãos que mantenham cautela.



A ABC informou que 13 pessoas morreram no condado de Sharkey, três no condado de Carroll e outras duas no condado de Monroe.



Em Silver City, no condado de Humphreys, um patrulheiro rodoviário estadual disse à ABC que uma pessoa havia morrido.



Imagens de televisão mostraram casas destruídas e escombros espalhados pelas estradas.



"Quanto aos números oficiais de danos, não os teremos até amanhã", disse Malary White do MEMA.



O Serviço Meteorológico Nacional de Jackson informou no início do sábado que o alerta de tornado havia passado. "Chuvas e trovoadas adicionais são esperadas em toda a nossa área", disse no Twitter, acrescentando que "não esperamos que sejam graves".