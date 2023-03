Acusado por assassinato de presidente haitiano se declara culpado em Miami

O haitiano-chileno Rodolphe Jaar, um dos acusados de participar do assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse, em julho de 2021, se declarou culpado, nesta sexta-feira (24), em Miami, segundo documentos judiciais.



Jaar, de 50 anos, reconheceu ter dado "apoio material e recursos", sabendo que seriam utilizados para sequestrar e matar o mandatário haitiano, de acordo com sua declaração de culpa.



Esse empresário é o primeiro a se declarar culpado entre os 11 acusados nos Estados Unidos de planejar, no sul da Flórida, a morte de Moïse.



O presidente haitiano de 53 anos foi morto a tiros por um grupo de mercenários colombianos em sua residência particular em Porto Príncipe, capital do Haiti, sem a intervenção de seus guarda-costas.



Segundo a acusação, Jaar deu abrigo e armas aos colombianos.



Ao se declarar culpado, esse ex-informante da agência americana anti-drogas se compromete a colaborar com a investigação, com a esperança de ter reduzida sua pena, que pode chegar à prisão perpétua.



O assassinato de Moïse ocorreu pela sede de dinheiro e poder de vários dos acusados nos Estados Unidos, segundo declarou, em 15 de fevereiro, o promotor Markenzy Lapointe em uma coletiva de imprensa em Miami.



Naquele dia, Lapointe também anunciou a prisão de quatro suspeitos, entre eles o venezuelano Antonio Intriago e o colombiano Arcángel Pretel Ortiz.



A investigação americana desvendou que Intriago e Ortiz, gerentes da firma de segurança CTU em Miami, conceberam um plano para sequestrar Moïse e substituí-lo por Christian Sanon, um cidadão americano-haitiano que queria presidir o país caribenho.



Sua motivação era fechar contratos lucrativos em obras de infraestrutura e prover forças de segurança e equipamentos militares a um futuro governo liderado por Sanon, também indiciado nos Estados Unidos.



Após não conseguirem sequestrar Moïse, os mentores do crime teriam decidido assassiná-lo com um comando de 20 colombianos contratado pela CTU.