Consultoria Accenture anuncia demissão de 19.000 funcionários

A consultoria Accenture anunciou, nesta quinta (23), que vai demitir 19.000 pessoas, 2,5% de seu quadro de funcionários, nos próximos 18 meses, segundo um documento apresentado ao órgão regulador da bolsa americana (SEC).



No âmbito de seu plano de redução de custos, o grupo prevê um custo de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares (cerca de R$ 7,9 bilhões), dos quais US$ 1,2 bilhão (R$ 6,3 bilhões) estão diretamente vinculados às demissões.



Cerca da metade dos postos corresponde a trabalhadores com funções administrativas ou de suporte, ou seja, cujo trabalho não está relacionado diretamente aos clientes, indicou a empresa.



De origem americana, mas com sede na Irlanda, principalmente por razões fiscais, a Accenture tinha 721.000 funcionários em 2022, segundo seu comunicado anual.



A empresa, que é especializada em assessoria e otimização de sistemas da informação, contratou 100.000 pessoas no ano fiscal de 2022, que terminou em agosto passado.



"Queremos reduzir os custos de estrutura para nos assegurar que estejamos melhor posicionados", resumiu a presidente da firma, Julie Swee, durante teleconferência de apresentação dos resultados trimestrais.



A empresa publicou, nesta quinta, um faturamento e um lucro líquido para seu segundo trimestre contábil, que terminou no final de fevereiro, acima do esperado.



Suas ações subiam mais de 7% às 16:45 (horário de Brasília) em Wall Street.



