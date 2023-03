Toshiba 'apoia mas ainda não recomenda' venda para consórcio japonês por US$ 15 bi

Após anos de escândalos e problemas financeiros, o conglomerado Toshiba se mostrou cautelosamente favorável, nesta quinta-feira (23), a uma proposta de compra de dois trilhões de ienes (US$ 15 bilhões) apresentada por um consórcio japonês.



Depois de uma reunião, o conselho de administração da Toshiba afirmou que, embora "apoie" a oferta, "no momento" não a recomenda a seus acionistas.



A oferta de aquisição por parte do consórcio, liderado pelo fundo de investimento Japan Industrial Partners (JIP), deve ser apresentada oficialmente até o final de julho, disse o grupo.



O consórcio propôs um preço de 4.620 ienes por ação, o que representa uma valorização de menos de 10% em relação ao valor de fechamento desta quinta-feira na Bolsa de Valores de Tóquio (4.213 ienes).



Embora o preço proposto seja "medíocre", a oferta de aquisição é, "provavelmente, uma alternativa melhor do que tentar 50 planos estratégicos diferentes nos próximos dois anos", comentou o analista Mio Kato, da Lightstream Research.



Segundo ele, "o mais importante" é que a futura compra ofereça "continuidade e estabilidade".



O grupo, que produz de panelas de arroz a equipamentos médicos, confirmou em fevereiro ter recebido uma "proposta" de um consórcio liderado pelo fundo JIP, especializado na reorganização e na reestruturação de empresas.



- Solução local -



O esperado anúncio chega após anos turbulentos na empresa, que já foi um símbolo do poderio industrial japonês, mas que esteve, recentemente, envolvida em escândalos, problemas financeiros e demissões de altos executivos.



Há dois anos, especulava-se sobre a venda deste histórico grupo fundado em 1875. Os executivos da empresa descartaram a opção até abril de 2022, quando se resignaram, diante da pressão dos acionistas.



Devido à natureza sensível de muitas das atividades do grupo no Japão - presente na infraestrutura nuclear, na defesa, no setor de semicondutores, ou na criptografia quântica -, considerava-se difícil uma compra por parte de investidores estrangeiros.



A proposta liderada pelo JIP garante uma solução 100% japonesa, graças à associação do fundo de investimento com 17 empresas nacionais, além de seis bancos do país, que vão conceder empréstimos.



A Toshiba foi exposta em um escândalo de manipulação contábil revelado em 2015, seguido de grandes perdas relacionadas ao fraco desempenho de sua filial americana de equipamentos nucleares Westinghouse. Esta última acabou sendo revendida.



Para sobreviver, a Toshiba teve de vender outros ativos, incluindo sua atividade de cartão de memória Toshiba Memory (atual Kioxia, na qual tem uma participação de 40%), além de abrir seu capital para vários investidores estrangeiros.



Nos últimos anos, o conglomerado também passou por uma crise de governança, provocada por uma série de demissões sob a pressão de uma parte dos acionistas, insatisfeitos com os resultados financeiros e favoráveis à venda do grupo.



Segundo o analista Mio Kato, ainda é "absolutamente plausível" que a compra provoque "certa raiva" entre os cerca de 116.000 funcionários da Toshiba.



TOSHIBA