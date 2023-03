Opositor indiano Rahul Gandhi condenado por difamação contra o primeiro-ministro Modi

O líder da oposição indiana, Rahul Gandhi, foi condenado nesta quinta-feira (23) a dois anos de prisão pela acusação de difamar o primeiro-ministro Narendra Modi, a quem chamou de "ladrão" durante a campanha eleitoral de 2019.



O advogado de Gandhi anunciou que apresentará um recurso de maneira imediata, o que significa a suspensão do veredicto.



Gandhi, 52 anos, líder do Partido do Congresso durante a campanha de 2019, afirmou que "todos os ladrões se chamam Modi", o que provocou um processo.



No tribunal de Surate, no estado de Gujarat (oeste da Índia) - onde Modi nasceu -, Rahul Gandhi declarou que pretendia "denunciar a corrupção no país" sem insultar ninguém, informou o advogado B. M. Mangukiya.



No poder desde 2014, Narendra Modi foi reeleito para um segundo mandato elo partido nacionalista hindu, o Bharatiya Janata Party (BJP).



Ele é acusado com frequência de tentar neutralizar os opositores com vários processos judiciais.