Partido pró-curdo da Turquia apoia tacitamente o rival de Erdogan nas eleições

O principal partido pró-curdo da Turquia anunciou nesta quarta-feira (22) que não apresentará nenhum candidato presidencial nas eleições de maio, dando apoio tácito ao principal rival do atual chefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan.



A decisão do Partido Democrático do Povo (HDP) reduz a possibilidade de dispersão do voto contra Erdogan e alimenta as opções do candidato conjunto da oposição, Kemal Kilicdaroglu, ex-funcionário público de 74 anos e líder do partido laico CHP.



Com mais de 10% dos votos nas últimas três eleições nacionais, o HDP destacou-se como o partido que iria determinar estas eleições acirradas.



"Não apresentaremos candidato nas eleições presidenciais", anunciou Pervin Buldan, presidente do partido, que evitou dar endosso direto a Kilicdaroglu.



"Para implementar a democracia, os direitos fundamentais e as liberdades no país, estamos determinados a responsabilizar o governo (...) pela grande destruição que causou", acrescentou.



Erdogan acusa este partido de ser o ramo político do grupo separatista curdo PKK e tenta dissolvê-lo legalmente antes das eleições parlamentares e presidenciais de 14 de maio.



Essas eleições representam um grande desafio para o líder turco, que acumula duas décadas de poder como primeiro-ministro e presidente.



Ele enfrentará uma aliança da oposição que inclui ex-sócios, partidos de direita e islâmicos, que poderiam seduzir parte do eleitorado tradicional de seu Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP).



O fato de o HDP não ter apoiado diretamente Kilicdaroglu também ameaça o atual presidente, que tentou retratar seu rival como apoiador dos militantes curdos.



Em 2019, o HDP também perdeu as eleições municipais que permitiram a ascensão da oposição ao poder em Istambul e Ancara pela primeira vez desde a década de 1990.