O que se sabe sobre terremoto mais forte a atingir Equador desde 2016

Epicentro ocorreu nas proximidades de Balao, a cerca de 80 km da segunda maior cidade do Equador, Guayaquil (foto: Getty Images)

Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas depois que um terremoto de magnitude 6,7 atingiu a costa sul do Equador.

O tremor ocorreu por volta do meio-dia, horário local (14h de Brasília), neste sábado (18/3).

A província de El Oro, no sul, foi a mais afetada, com 12 mortes, informaram as autoridades.

O norte do Peru também sentiu o sismo, e uma menina de 14 anos morreu em Tumbes, uma província na fronteira, quando sua casa desabou.

No Equador, Machala e Cuenca estão entre as cidades com mais edifícios e veículos danificados.

O epicentro foi perto de Balao, a cerca de 80 km da segunda maior cidade do Equador, Guayaquil, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas.

"Nós fugimos de casa", disse Exon Tobar, morador de Machala, à BBC. "O chão — foi uma explosão muito forte — tremeu e fez os cabos elétricos, as janelas, tudo se mexer. As pessoas estavam nas ruas rezando porque não parava."

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, pediu aos equatorianos que mantivessem a calma enquanto as autoridades avaliavam os danos.

Lasso também visitou um hospital na cidade de Machala para se encontrar com alguns dos feridos.

O governo disse que mais de 250 feridos foram tratados na cidade de Pasaje, em El Oro, e quase todos receberam alta.

Na cidade de Machala, houve desabamentos de casas (foto: Getty Images)

Várias estradas foram bloqueadas por deslizamentos de terra, enquanto casas, prédios educacionais e centros de saúde sofreram danos estruturais, informaram as autoridades.

Uma pessoa morreu na cidade de Cuenca, na província de Azuay, depois que um muro desabou sobre seu carro, enquanto três outras morreram quando uma torre de câmeras de segurança caiu sobre elas na Ilha Jambelí, na província de El Oro.

Um veículo foi esmagado na cidade de Cuenca (foto: Getty Images)

Também houve relatos de que o tremor foi sentido em várias outras cidades, incluindo Manabi, Manta e a capital, Quito.

Foi o terremoto mais forte a atingir o Equador desde 2016, quando quase 700 pessoas morreram e milhares ficaram feridas.

