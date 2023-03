Ator de 'A Escuta', Lance Reddick morre aos 60 anos

Lance Reddick, ator de "A Escuta" ("The Wire", em inglês), morreu nesta sexta-feira (17) aos 60 anos, informou sua agente.



"Reddick morreu de repente esta manhã de causas naturais", detalhou em comunicado a representante do ator, Mia Hansen, à AFP.



O ator americano se encontrava em plena promoção de "John Wick 4", filme protagonizado por Keanu Reeves e previsto para estrear na próxima semana nos Estados Unidos.



De acordo com a imprensa americana, Reddick foi encontrado sem vida em sua casa em Los Angeles.



"Lance vai fazer muita falta", escreveu sua agente.



"Lance Reddick era um ator maravilhoso e convincente. Uma pessoa linda", tuitou o astro de Hollywood Ben Stiller. "Era maravilhoso em tudo o que fazia".



Seu primeiro grande trabalho na TV foi no ano 2000, na quarta temporada da série dramática "Oz", na qual interpretou um detetive disfarçado que foi parar na prisão.



Pouco depois, veio o papel do qual ele é o mais lembrado, na série "A Escuta", considerada uma das melhores da TV americana de todos os tempos, e que se concentra no universo intrincado das drogas nos Estados Unidos.



Nela, Reddick interpretou o tenente da polícia Cedric Daniels, a cargo da equipe de narcóticos, e dividiu as telas com Idris Elba, Dominic West, o recentemente falecido Michael Kenneth Williams e Michael B. Jordan.



"Um homem de grande força e graça", tuitou Wendell Pierce, que trabalhou com ele na produção. "É um luto intenso, doloroso e inesperado para nossa família artística. Um sofrimento inimaginável para sua família pessoal e entes queridos".



"Lance faz parte da família HBO há mais de 20 anos, estrelando vários projetos, incluindo papéis icônicos em 'Oz' e 'A Escuta'. Todos que trabalharam com ele e o conheceram têm muita estima por ele e estamos orgulhosos de fazer parte de seu legado. Vamos sentir muito a sua falta", tuitou a HBO.



Depois de trabalhar na série de televisão "Fringe" como um agente de segurança, o ator foi escolhido para a primeira entrega de "John Wick", no qual ele dá vida a Charon, o concierge de um hotel em Nova York.



Reeves e o diretor da saga, Chad Stahelski, revelaram, em um comunicado à publicação Variety, que estavam de luto.



"Estamos profundamente tristes com a perda de nosso amado amigo e colega", escreveram. "Era um profissional de alto nível, e era uma alegria trabalhar com ele", acrescentaram.



Com mais de 100 títulos entre cinema e televisão, Reddick deixa em produção "Ballerina", filme que protagoniza junto com Ana de Armas e Keanu Reeves, também derivado da saga "John Wick".



O ator, oriundo de Baltimore, estava casado com Stephanie Reddick, e tinha dois filhos, Yvonne Nicole e Christopher, de um casamento anterior.