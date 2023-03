Dezesseis pessoas detidas na Espanha pelo roubo de 17,5 toneladas de azeitonas

As autoridades espanholas anunciaram, nesta sexta (17), a detenção de 16 pessoas suspeitas de terem roubado próximo a Madri a enorme quantidade de 17,5 toneladas de azeitonas, com as quais faziam azeite.



A Guarda Civil informou em um comunicado que deteve 16 pessoas e investiga outras 5 pelo roubo "de mais de 17,5 toneladas de azeitonas subtraídas na comarca de Las Vegas" ao sudeste de Madri.



Perseguidos por roubo e fraude, os suspeitos têm entre 20 e 57 anos.



As azeitonas são uma das principais riquezas agrícolas da Espanha, primeiro produtor mundial de azeite de oliva.



A investigação começou em janeiro em virtude da denúncia de um agricultor, que disse que lhe haviam roubado 8,4 toneladas de azeitonas, e que se unia a outros roubos de quantidades significativas na mesma zona, detalhou a Guarda Civil.



Após surpreender à luz do dia cinco pessoas que transportavam 140 quilos de azeitonas em seu veículo, de cuja procedência não puderam apresentar provas, a Guarda Civil confiscou duas prensas nas províncias de Toledo e Guadalajara (centro) e deteve os seus proprietários.



Encontraram também documentos relativos às 17,5 toneladas de azeitonas e os depósitos que continham mais de 6.000 litros de azeite de oliva.