Blinken pede à Etiópia que 'aprofunde a paz' no Tigré

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu nesta quarta-feira (15) durante sua visita à Etiópia que o país "aprofunde a paz" no Tigré, uma região do norte devastada por um conflito violento.



Blinken é o principal funcionário do governo americano a visitar a Etiópia desde novembro de 2020, quando iniciou o conflito.



O confronto entre as tropas do governo central e as autoridades rebeldes do Tigré terminou com um acordo de paz assinado em 2 de novembro na África do Sul.



Mas esta guerra deixou quase 500.000 mortos, segundo estimativas americanas, e estremeceu os laços entre os Estados Unidos e a Etiópia, que historicamente tem sido um aliado de Washington na região.



"Este é um momento muito importante, um momento de esperança, porque a paz se instalou no norte", disse o secretário de Estado.



"Ainda há muito a fazer. Provavelmente o mais importante é aprofundar a paz", acrescentou Blinken, que disse ainda esperar restabelecer a cooperação "com o objetivo de fortalecer as relações" com a Etiópia.



Blinken se reuniu com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, que escreveu no Twitter que ambos "acordaram reforçar as relações bilaterais de longa data" com um "compromisso de associação", durante as discussões a portas fechadas.



O responsável americano anunciou uma ajuda humanitária de 331 milhões de dólares para o país, que enfrenta uma seca sem precedentes no sul e sudeste.



A visita de Blinken faz parte de um esforço do governo de Joe Biden para conter a crescente influência da China e da Rússia na África.