Bolsas europeias operam em forte queda por temores sobre o setor bancário

As Bolsas europeias operavam em queda expressiva nesta quarta-feira, em meio aos temores sobre o setor bancário, que sente os efeitos das recentes falências nos Estados Unidos.



Às 10H30 GMT (7H30 de Brasília), Paris operava em queda de 3,23%, Milão recuava 3,48%, Madri 3,09% e Frankfurt 2,50%.



Entre as ações mais afetadas, o Crédit Suisse - em crise há vários meses - operava em queda de mais de 20% na Bolsa suíça.



Em outros países, o BNP Paribas recuava 7,86%, o Société Générale -8,07%, o Banco Sabadell -7,00%, ING -6,44%, Commerzbank -6,45%, Deutsche Bank -6,16% e Unicredit -5,46%.



As medidas das autoridades americanas e as garantias dos governos europeus sobre a solidez do sistema bancário após a falência do banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) conseguiram estabilizar um pouco os mercados na terça-feira, mas a situação continua frágil.