Número de mortos em naufrágio de uma balsa no Gabão sobe para 21

O número de mortos pelo naufrágio de uma pequena balsa em frente à costa do Gabão subiu para 21, após 15 novos corpos serem encontrados, enquanto prosseguem as buscas pelos desaparecidos, anunciou, nesta terça (14), a promotoria.



O balanço anterior registrava seis mortos, incluindo ao menos uma criança.



Um total de 124 pessoas foram resgatadas com vida desde quinta-feira, dos 161 passageiros e membros da tripulação pelas autoridades.



Mais quinze corpos foram recuperados, declarou o promotor de Libreville, André Patrick Raponat, seis dias após o "Esther Miracle", uma embarcação mista de passageiros e cargas, que unia Libreville com o porto petroleiro de Port-Gentil, afundar em plena noite de quinta em frente à costa.



O barco, cuja data de construção é desconhecida, foi comprado e inaugurado nesta rota em novembro passado e é propriedade de uma empresa privada, a Royal Cost Marine (RCM).



A grande maioria dos sobreviventes foram resgatados na quinta ao amanhecer, graças à intervenção de caiaques, pescadores, de uma embarcação de uma petroleira privada e de uma patrulha da Marinha francesa.



O naufrágio aconteceu próximo à costa, na entrada do golfo que abriga Libreville, a capital deste pequeno país centro-africano rico em hidrocarbonetos.