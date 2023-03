EUA: inflação desacelera a 6% em fevereiro

A inflação desacelerou nos Estados Unidos em fevereiro, a 6,0% em ritmo anual, o menor nível em quase um ano e meio, em um momento em que o Fed (banco central), responsável por conter o aumento dos preços, enfrenta dificuldades após a falência do banco SVB.



Na comparação mensal, a inflação caiu a 0,4%, dentro das expectativas dos analistas, após uma recuperação em janeiro, de acordo com o índice IPC divulgado nesta terça-feira (14) pelo Departamento do Trabalho.



Mas, embora esse tenha sido o menor aumento anual desde setembro de 2021, o nível permanece bem acima da meta de 2% a longo prazo das autoridades.



"O índice habitacional foi o que mais contribuiu (...) respondendo por mais de 70% da alta", disse o Departamento em um comunicado.



O Fed adotou uma campanha agressiva para conter a inflação descontrolada, elevando as taxas de juros oito vezes desde o início do ano passado para aliviar a demanda.



Embora o presidente do Fed, Jerome Powell, tenha afirmado que o banco central está preparado para intensificar o ritmo dos aumentos de juros se necessário, já que os dados econômicos permanecem positivos, o colapso dos bancos Silicon Valley Bank e Signature Bank, com sede em Nova York, pode impedir novas altas.