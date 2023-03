Vinte e dois migrantes morrem em naufrágio perto de Madagascar

Vinte e dois migrantes em um barco para a ilha francesa de Mayotte, no Oceano Índico, morreram em um naufrágio na costa de Madagascar no sábado, anunciaram as autoridades marítimas do país africano nesta segunda-feira (13).



"Quarenta e sete pessoas tomaram o navio ilegalmente com a intenção de chegar a Mayotte", disse a Autoridade Portuária, Marítima e Fluvial de Madagascar (APMF) em um comunicado.



"O navio virou. Vinte e três passageiros foram salvos. Vinte e dois corpos sem vida foram recuperados", acrescentou o comunicado.



O naufrágio ocorreu no distrito de Ambanja, no extremo norte de Madagascar. A costa mais próxima da grande ilha fica a pouco mais de 350 km do departamento francês de Mayotte.



A marinha, a gendarmeria, a alfândega e também simples pescadores participaram das operações de resgate, segundo a APMF.



Naufrágios de pequenos barcos pesqueiros motorizados usados por contrabandistas ocorrem frequentemente na rota marítima Madagascar-Mayotte, que faz parte do arquipélago das Comores.



Muitos migrantes africanos tentam todos os anos chegar ao arquipélago, cuja metade da população é estrangeira. A ilha comoriana de Anjouan fica a apenas 70 km de Mayotte, território francês.