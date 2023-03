Mais de 5.000 toneladas de lixo acumuladas em Paris por greve de garis

Os sacos de lixo se acumulam em Paris, onde 5.400 toneladas de resíduos não foram recolhidos devido à greve dos garis, que protestam pelo sétimo dia consecutivo contra a reforma da Previdência, segundo a prefeitura.



Além dos garis, três centrais de incineração na região da capital francesa também estão paradas. Em alguns bairros, os sacos de lixo ocupam toda a calçada.



Os agentes municipais recolhem todo o lixo em metade da cidade, enquanto a outra metade é administrada por empresas privadas.



O sindicato CGT lembra que atualmente os garis e motoristas de caminhões de lixo podem se aposentar aos 57 anos sem bonificações, idade que seria adiada aumentada para 59 anos em caso de aprovação da reforma.



O projeto, apoiado pelo presidente Emmanuel Macron, pretende aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030, Além disso, antecipa para 2027 a exigência de 43 anos de contribuição (e não 42 como atualmente) para o direito a receber pensão integral.



"A maioria dos funcionários do departamento de gestão de lixo e águas tem uma expectativa de vida entre 12 a 17 anos inferior ao restantes dos trabalhadores", destaca o sindicato.



Nas ruas, a maioria das pessoas entrevistadas pela AFP no domingo expressou apoio ao movimento da greve.



Os garis "são as primeiras vítimas dessa reforma porque muitas vezes começaram a trabalhar jovens e têm um trabalho mais difícil que outras pessoas, que estão em escritórios", afirmou Cristophe Mouterde, estudante de 18 anos.



"É terrível, há ratos e ratazanas", declarou Romain Gaia, um confeiteiro de 36 anos. Ele, no entanto, considera que obrigar os garis a trabalhar mais tempo "é um delírio".



"Eles têm toda a razão de fazer greve e dever fazer com que dure ainda mais", afirma o confeiteiro. "São pessoas que normalmente não têm nenhum poder, mas se deixarem de trabalhar, têm um poder real", afirmou.



O Senado francês (câmara alta) aprovou no sábado a polêmica reforma, que ainda será votada na Assembleia Nacional (câmara baixa), provavelmente na quinta-feira.