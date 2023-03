Tom Hanks vence dois Framboesas de Ouro

Tom Hanks é um dos atores mais renomados de Hollywood e já venceu O Oscar de melhor ator em duas ocasiões, mas neste sábado (11) ele foi 'premiado' com duas estatuetas que nenhuma estrela deseja no currículo: o Framboesa de Ouro.



Os eleitores do evento anti-Oscar ('Razzies' no original), que premiam "o pior do cinema", escolheram o trabalho de Hanks no filme "Elvis" como a pior interpretação de um ator coadjuvante do ano.



O filme recebeu muitos elogios e foi indicado a oito categorias no Oscar. O protagonista, Austin Butler, é um dos favoritos ao prêmio de melhor ator na grande festa de Hollywood.



Mas a presença de Hanks com grandes próteses para interpretar o coronel Tom Parker, o abusivo empresário do rei do rock, não foi bem recebida por muitos críticos, que consideraram a sua interpretação o ponto fraco do filme.



Para destacar a rejeição ao trabalho do astro, os eleitores do Razzies também atribuíram o prêmio de "pior casal na tela" a "Tom Hanks e seu rosto carregado de látex (e sotaque ridículo)".



Ao menos, Hanks não levou o prêmio de pior ator. Ele estava indicado na categoria por sua interpretação de Geppetto na nova versão da Disney de "Pinóquio", mas foi derrotado por Jared Leto em "Morbius".



O controverso "Blonde", sobre Marilyn Monroe, foi considerado o pior filme do ano. Machine Gun Kelly e Mod Sun venceram na categoria pior direção por "Good Mourning".



Os 'Razzies' são anunciados um dia antes do Oscar para fazer uma paródia da festa que reúne as estrelas de Hollywood.



Mas os próprios Razzies cometeram erros graves recentemente



Este ano, os organizadores foram obrigados a recuar e retirar a indicação de Ryan Kiera Armstrong, atriz da nova versão de "Firestarter", de apenas 12 anos.



Ao anunciar os vencedores neste sábado, o grupo informou que a vaga de Armstrong na lista de indicadas a pior atriz foi ocupada pelos próprios 'Razzies'.



E de acordo com um comunicado à imprensa, os 'Razzies' "venceram por ampla margem".



"Bem, o que podemos dizer? Nós vencemos este Razzie", afirmaram os organizadores em um satírico divulgado no YouTube.



No ano passado, uma nova categoria denominada "Pior Performance de Bruce Willis em um filme de 2021" foi criada em tom de piada para incluir a sequência de produções questionáveis que o ator de "Duro de Matar" havia rodado em um ano.



Mas a organização retirou o prêmio pouco depois, quando a família de Willis anunciou que o ator sofre de uma doença cognitiva, diagnosticada recentemente como demência frontotemporal.



GOOGLE



THE NEW YORK TIMES COMPANY