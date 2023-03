EUA diz que Rússia quer desestabilizar a Moldávia para instalar governo alinhado

Os Estados Unidos acusaram a Rússia, nesta sexta-feira (10), de querer desestabilizar a Moldávia mediante protestos populares para instalar no poder um governo pró-Moscou.



"Acreditamos que a Rússia busca enfraquecer o governo moldavo, provavelmente com o objetivo final de que seja instalada uma administração mais favorável à Rússia", declarou à imprensa o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.



Ex-república soviética, a Moldávia busca se vincular a instituições ocidentais e é próxima do governo da vizinha Ucrânia, que luta há mais de um ano contra a invasão russa.



A Transnístria, uma região da Moldávia, é controlada por separatistas apoiados pela Rússia, e Washington acredita que Moscou tenta incentivar uma instabilidade maior.



"Atores russos, alguns com vínculos atuais com a inteligência russa, estão tentado montar e utilizar os protestos na Moldávia para fomentar uma insurreição contra o governo", disse Kirby.



"Confiamos nas instituições democráticas e econômicas da Moldávia e em sua capacidade de responder a estas ameaças e, obviamente, continuaremos dando-lhes um apoio firme", acrescentou.