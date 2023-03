Espanha vai extraditar empresário guatemalteco ligado ao ex-presidente Otto Pérez

A Justiça espanhola anunciou nesta quinta-feira (9) que aprovou a extradição para a Guatemala do empresário William Anthony Schwank López, ligado ao ex-presidente Otto Pérez, condenado em dezembro a 16 anos de prisão por liderar uma rede milionária de fraudes que lhe custou o cargo em 2015.



Schwank López, de 57 anos, é procurado pela Justiça de seu país por "supostamente fazer parte de um grupo criminoso junto com o ex-presidente Otto Pérez Molina e a ex-vice-presidente Roxana Baldetti, para cometer múltiplos crimes", afirmou em nota à imprensa a Audiência Nacional, alta jurisdição em Madri encarregada das extradições.



Segundo o tribunal, o empresário, detido em fevereiro passado em Madri a pedido da Guatemala, é acusado de ter feito parte, entre 2012 e 2015, do "grupo criminoso" liderado pelo então presidente e pela vice-presidente do país, que procurou "obter benefícios econômicos ilícitos" por meio da construção de um terminal de contêineres em Puerto Quetzal.