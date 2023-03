Incerteza sobre destino de três pessoas soterradas em mina na Espanha

A incerteza reina sobre o destino de três pessoas soterradas a 900 metros de profundidade em uma mina na Catalunha nesta quinta-feira (9), depois que um tuíte do presidente desta região do nordeste espanhol confirmando sua morte foi apagado pouco depois.



"Lamentamos profundamente a morte de três mineiros no acidente na mina de Suria", cerca de 80 quilômetros a noroeste de Barcelona, escreveu Pere Aragonès nesta mensagem apagada de sua conta oficial minutos depois.



Vários meios de comunicação espanhóis, que citam fontes dos serviços de emergência que trabalham no local, garantem que eles morreram.



Segundo a polícia regional catalã, o acidente ocorreu pouco antes das nove da manhã (05h00 no horário de Brasília), quando houve "um deslizamento de terra" em uma galeria da mina.



"Há três pessoas presas a 900 metros de profundidade e agora estamos avaliando com a empresa como faremos o resgate", disse à AFP um porta-voz dos bombeiros catalães.



A polícia regional indicou que mobilizou unidades especializadas para participar do resgate, incluindo uma unidade canina, enquanto os serviços regionais de emergência especificaram, por sua vez, que enviaram dois helicópteros com equipe médica e psicólogos ao local.



Qualificando o ocorrido de "notícia terrível", a ministra do Trabalho da Espanha, Yolanda Díaz, expressou seu "carinho" e "solidariedade aos familiares e colegas dos trabalhadores vítimas de um desabamento na mina de Suria".



Aragonès expressou seu "total apoio às famílias dos mineiros afetados e também a todos os seus colegas da mina de Suria", no início de uma sessão no Parlamento regional.



"Os serviços de emergência apoiam os serviços da própria empresa, que também atuam neste trágico acidente", acrescentou.



Esta mina de potássio pertence à ICL Iberia, filial espanhola do grupo israelense ICL.



Procurada pela AFP, a empresa não respondeu aos pedidos de comentário sobre o incidente.



Em seu site, esta empresa com sede em Suria afirma ter 1.100 funcionários e ser "a única empresa que produz sais de potássio na Espanha".



A empresa detém duas minas nesta zona que "representam", segundo ela, "uma das mais importantes reservas de potássio da Europa Ocidental".



Dois mineiros morreram nesta mesma mina de Suria em dezembro de 2013, depois que o teto da galeria caiu, segundo a mídia local.