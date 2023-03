Rachadura em usina nuclear na França forçará paradas em outros reatores

A descoberta de uma rachadura importante em um reator na usina nuclear de Penly, no noroeste da França, obrigará prolongar as paradas em outras instalações do país para fazer checagens, informou um dirigente da Autoridade e Segurança Nuclear francesa (ASN).



"Não haverá interrupções maciças de reatores durante meses, mas haverá um impacto em termos da duração das paradas", declarou à AFP, nesta quarta-feira (8), Julien Collet, diretor-geral adjunto da ASN.



A companhia elétrica EDF detectou uma rachadura maior do que o previsto em Penly 1 em uma tubulação de emergência usada para inundar de água o reator em caso de acidente nuclear.



Este fenômeno, relacionado com a corrosão, já tinha sido identificado desde o final de 2021 em várias instalações nucleares, mas provocava rachaduras menores e em outros tipos de tubulação.



A energia nuclear é chave para a produção de eletricidade na França. Em 2022, representou 62,7% do total, contra 69% em 2021 e mais de 70% anos antes, segundo o relatório anual da empresa gestora da rede elétrica de transportes RTE.



Embora desde o acidente na usina nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011, a tendência na Europa seja a de reduzir o peso do setor nuclear e, inclusive, fechar usinas, a invasão russa da Ucrânia mudou esta tendência.



EDF - ELECTRICITE DE FRANCE