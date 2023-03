Filhote de tigre branco é encontrado em rua perto de Atenas

Um filhote de tigre branco foi encontrado abandonado em uma rua perto do principal zoológico da Grécia, informou o Parque Zoológico de Ática, que fica perto de Atenas, nesta quarta-feira (8).



O pequeno animal, uma fêmea de quatro meses, foi encontrado sob um caixote de lixo e suas patas traseiras estavam paralisadas, acrescentou o zoológico.



"Ninguém sabe de onde veio ou como chegou ali", declarou o fundador do parque, Jean Jacques Lesueur, ao jornal grego Proto Thema. Ele acrescentou que o animal foi abandonado provavelmente na segunda-feira.



O felino "está em um estado terrível", acrescentou.



O Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês) descreve os tigres brancos como um "anomalia genética".



Esta espécie apresenta uma mutação genética que desenvolve pelagem branca com listras pretas. Muitas vezes esses animais são resultado de consanguinidade, o que os expõe a uma infinidade de problemas de saúde ao nascer.



O Parque Zoológico de Ática abriga mais de 2.000 animais de 290 espécies diferentes.