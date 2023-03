Observatório europeu confirma degelo recorde da calota polar da Antártica

A calota polar na Antártica registrou queda recorde em fevereiro pelo segundo ano consecutivo, como tem acontecido por uma década, informou o observatório europeu do clima Copernicus.



A área de gelo do oceano ao redor do continente antártico tinha superfície de 2,09 milhões de quilômetros quadrados em 16 de fevereiro, o menor nível desde o início da medição em 1978, informou o observatório Copernicus à AFP.



Outro indicador importante, a "extensão diária do gelo" na Antártica, "também atingiu um mínimo histórico, superando o recorde anterior de fevereiro de 2022", informou o serviço de monitoramento.



O Centro Nacional de Dados de Gelo e Neve (NSIDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos já havia alertado no mês passado para a redução da massa de gelo, mas anunciou uma superfície menor, de 1,79 milhão de km2.



O serviço Copernicus atribuiu a divergência de dados a "algoritmos diferentes".