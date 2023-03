Com pequenas vitórias, mulheres desafiam patriarcado no Vaticano

Para quebrar o "teto de vidro" na Cidade do Vaticano, o papa Francisco se propôs a aumentar o número de mulheres em cargos de responsabilidade. Mas suas reformas esbarram nas mentalidades de um sistema intrinsecamente patriarcal.



A figura feminina não é a que mais se destaca entre os uniformes heterogêneos da Guarda Suíça e as fileiras de cardeais na praça de São Pedro.



Mas as mulheres que trabalham na administração do governo da Igreja são cada vez mais numerosas.



Em 2022, as mulheres representavam 26,1% da população ativa, contra apenas 19,3% em 2013, segundo um levantamento da jornalista austríaca Gudrun Sailer, publicado nesta terça-feira (7) no Vatican News.



O aumento da presença de mulheres tem sido elogiado em público. Mas uma dezena de funcionárias entrevistadas pela AFP lamentam - sob condição de anonimato - as atitudes condescendentes e adversas que enfrentam, principalmente entre os clérigos.



"Ainda há um longo caminho a percorrer", sublinha uma delas, que trabalha há 10 anos na Santa Sé.



Outra denuncia um "teto de vidro e uma atitude globalmente paternalista nos corredores", com uma visão antiga da "mulher sensível, doce, que encontramos refletida nos discursos do papa".



"Às vezes temos a sensação de sermos consideradas estagiárias. São pequenos gestos, uma mão no ombro, uma falta de consideração, comentários quase diários sobre o físico ou a roupa", acrescenta.



Outras mulheres, às vezes mães, lamentam terem sido relegadas a papéis secundários. Elas também denunciam um mandato implícito de silêncio e docilidade.



- "Mentalidade machista" -



Para aumentar sua visibilidade, as mulheres uniram forças com a criação, em 2016, da associação "Donne in Vaticano" [Mulheres no Vaticano, em italiano]. As integrantes, quase 100, se reúnem todos os meses.



"O objetivo é criar uma rede de troca e valorizar o protagonismo da mulher", explica sua presidente, Margherita Romanelli, à AFP.



A criação, em 2012, do suplemento feminino do Osservatore Romano, jornal oficial do Vaticano, foi o primeiro passo.



Mas não durou muito. Em 2019, sua fundadora Lucetta Scaraffia acabou deixando o projeto após denunciar um "clima de desconfiança".



Ela afirma que as reformas do papa são essencialmente "cosméticas" e, na verdade, escondem uma "mentalidade machista" segundo a qual "as mulheres devem servir sem pedir nada em troca".



Scaraffia denuncia a "escravidão moderna" sofrida por religiosas empregadas no Vaticano e em outros lugares dirigidos por padres, bispos ou cardeais, muitas dos quais devem "cozinhar, limpar e lavar roupas".



Também denuncia a violência sexual sofrida por religiosas em Roma e no mundo, que muitas vezes termina em abortos.



- Passo a passo -



Apesar das críticas, um amplo setor aplaude a presença cada vez maior das mulheres nas estruturas eclesiásticas, com um número crescente de mulheres laicas empregadas para tarefas específicas.



Desde a eleição de Francisco, há 10 anos, o número de mulheres em cargos de responsabilidade triplicou.



Em 2021, a irmã Alessandra Smerilli tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária (número 2) de um dicastério, equivalente a um ministério.



Outros exemplos incluem o de Barbara Jatta, a primeira diretora dos prestigiosos museus da Santa Sé.



O pontífice argentino continua avançando passo a passo. As mulheres podem participar da nomeação dos bispos e a laicização dos cargos de "ministro" abre novas perspectivas para elas.



"Apenas 10 anos atrás não seria possível imaginar uma evolução dessa magnitude", destaca Gudrun Sailer.



Em uma Cidade-Estado que aplica uma rígida igualdade salarial, o líder dos mais de 1,3 bilhão de católicos também introduziu medidas simbólicas, como permitir que as mulheres participem da cerimônia de lava-pés ou leiam o Evangelho na missa.



- "Mudar as mentalidades" -



Há um descompasso entre essas reformas e a persistência de comportamentos misóginos e algumas mulheres se perguntam qual posição tomar.



"Algumas acreditam que é preciso falar a verdade e denunciar os comportamentos, outras acham que é contraproducente e que é preciso se contentar com pequenos avanços", diz uma delas.



"Mudar mentalidades é um processo longo", lembra Romilda Ferrauto, integrante do "Donne In Vaticano".



"O método de Francisco consiste em fazer gestos e esperar que os alicerces se movam", afirma.



O debate não se limita às fronteiras da Cidade do Vaticano, mas une vozes contra o patriarcado sistêmico da Igreja Católica Romana.



A instituição está imersa em uma ampla consulta global sobre seu futuro há vários meses.



Porque as dificuldades das mulheres no Vaticano são também reflexo de uma Igreja que ainda proíbe o divórcio, o aborto e a ordenação de mulheres, enquanto defende com unhas e dentes o celibato dos padres.



Para a teóloga francesa Anne-Marie Pelletier, o movimento é "irreversível e feliz", mas ainda faltam decisões contundentes, como a ordenação de diaconisas ou mesmo a autorização para que as mulheres sejam cardeais.