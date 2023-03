Presidente e diretora-geral da companhia aérea portuguesa TAP são demitidos

O presidente e a diretora-geral da companhia aérea pública portuguesa TAP foram demitidos, após a polêmica gerada por uma substancial indenização a uma ex-gestora da empresa, anunciou nesta segunda-feira (6) o governo de Portugal.



A saída do presidente da TAP, Manuel Beja, e de sua diretora-geral, a francesa Christine Ourmières-Widener, ocorre em pleno processo de reestruturação da companhia. Lisboa quer inclusive voltar a privatizá-la.



Os dois serão substituídos pelo português Luis Rodrigues, que até então presidia o grupo Sata, companhia aérea regional do Arquipélago dos Açores.



Beja e Ourmières-Widener são os últimos a cair na esteira do chamado "TAPgate". O escândalo veio à tona em dezembro, quando a imprensa divulgou que Alexandra Reis, atual secretária de Estado do Tesouro, havia recebido uma indenização de 500 mil euros (cerca de 2,9 milhões de reais) quando deixou seu posto no conselho administrativo da TAP em fevereiro de 2022.



Depois de receber essa indenização, Reis assumiu pouco depois a direção da NAV, empresa pública responsável pelo controle aéreo, e em seguida foi nomeada secretária de Estado.



O caso provocou a demissão no fim de dezembro do ministro e do secretário de Estado de Infra-estruturas, além de prejudicar a imagem do primeiro-ministro, o socialista António Costa. Alexandra Reis também renunciou a seu cargo.



"É preciso restabelecer a legalidade" e "virar a página", declarou nesta segunda o ministro das Finanças, Fernando Medina, em coletiva de imprensa junto com o atual ministro de Infra-estruturas, João Galamba, ambos competentes na tutela da companhia aérea.



Sua decisão é resultado de uma investigação da Inspecção-Geral de Finanças, que concluiu que o acordo de saída de Reis do conselho da TAP era ilegal.



O governo pedirá à TAP para recuperar parte dos valores pagos de forma indevida a Reis, anunciou Medina.