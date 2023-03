Igreja de Portugal pede perdão a vítimas de pedofilia (bispos)

A Igreja Católica de Portugal pediu perdão, nesta sexta-feira (3), às vítimas de agressões sexuais cometidas por religiosos, após a publicação de um relatório independente que expôs milhares de abusos sofridos por menores durante mais de meio século.



"É com dor que, novamente, pedimos perdão a todas as vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal", diz um comunicado divulgado após a reunião dos bispos convocada para deliberar sobre o tema na cidade-santuário de Fátima (centro).



O pedido de perdão terá "uma expressão pública em abril", em Fátima, e será erguido um monumento em homenagem às vítimas durante a próxima Jornada Mundial da Juventude, prevista para o começo de agosto em Lisboa, informou a Assembleia Extraordinária da Conferência Episcopal Portuguesa.



"Reafirmamos nossa firme intenção de fazer todo o possível para que abusos não voltem a ocorrer", acrescenta o comunicado, que promete "tolerância zero com todos os abusadores e com aqueles que, de alguma forma, ocultaram os abusos que ocorreram no seio da Igreja Católica".



Em 13 de fevereiro, um relatório elaborado por um grupo de especialistas independentes revelou que membros do clero católico português haviam abusado sexualmente de 4.815 menores desde 1950. Os abusos foram encobertos pela hierarquia eclesiástica de forma "sistêmica", ressaltaram os especialistas em suas conclusões, após ouvirem mais de 500 testemunhos.