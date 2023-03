Astronautas de SpaceX Dragon entram na Estação Espacial Internacional

Quatro astronautas da missão SpaceX Dragon Crew-6 entraram na Estação Espacial Internacional (ISS) nesta sexta-feira, de acordo com uma transmissão ao vivo da Nasa.



A nave SpaceX Dragon Endeavour chegou à estação orbital às 6H40 GMT (3H40 de Brasília), informou a agência espacial americana em um comunicado.



A tripulação - integrada pelos americanos Stephen Bowen e Warren Hoburg, o russo Andrei Fediayev e Sultan Al Neyadi, dos Emirados Árabes Unidos - entrou na ISS duas horas depois.



A Crew-6 substituirá os quatro membros da Crew-5 (dois americanos, um russo e um japonês), que chegaram à ISS em outubro de 2022 e retornarão à Terra em sua própria nave SpaceX.



Eles foram responsáveis por seis meses de experimentos científicos e pela manutenção da estação, tripulada há mais de 22 anos.



Sultan Al Neyadi, de 41 anos, é o quarto astronauta de um país árabe na história e o primeiro de sua nação a passar seis meses no espaço.



Fediayev é o segundo russo a viajar até a ISS em uma nave da SpaceX, embora astronautas americanos utilizem com frequência naves russas Soyuz.



A ISS é um dos últimos campos de cooperação entre Rússia e Estados Unidos.



