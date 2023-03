Oito coletores de trufas morrem na Síria em explosão de mina

Oito civis que coletavam trufas do deserto morreram e 35 ficaram feridos nesta quinta-feira (2, na explosão de uma mina terrestre no leste da Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



A agência oficial de notícias Sana afirmou que "cinco cidadãos morreram e mais de 40 ficaram feridos" na explosão de uma mina, "deixada por terroristas do Daesh (sigla em árabe para o grupo Estado Islâmico", quando o caminhão que os transportava na província de Deir Ezzor passou pelo artefato.



Considerada uma das melhores do mundo, a trufa do deserto sírio costuma ser colhida entre fevereiro e abril e é vendida por preços altíssimos.



Este incidente ocorre três dias após a explosão de outras duas minas colocadas pelo EI, de acordo com a agência Sana, que matou dez civis e feriu outros 12 na província de Hama (centro), também enquanto buscavam trufas.



Quase 10,2 milhões de sírios vivem em áreas onde permanecem artefatos explosivos, causa de cerca de 15.000 mortes entre 2015 e 2022, segundo a ONU.



Desde 2011, o país foi devastado por um conflito que matou meio milhão de pessoas e provocou o deslocamento de milhões.