Murdoch culpa apresentadores da Fox News por apoio às falsas acusações de Trump

O magnata da mídia Rupert Murdoch admitiu que os apresentadores de sua rede Fox News apoiaram a falsa alegação do ex-presidente americano Donald Trump de que a eleição de 2020 foi roubada, segundo documentos judiciais.



O bilionário australiano-americano de 91 anos disse que alguns dos principais comentaristas de sua rede "endossaram" essa falácia, de acordo com uma ação movida pela fabricante de dispositivos de votação eletrônica Dominion, que está processando a Fox por difamação.



No entanto, Murdoch negou que a emissora conservadora tenha impulsionado a alegação infundada de Trump de que ele havia perdido para o democrata Joe Biden devido a uma fraude generalizada nas eleições.



"Não a Fox. Não, não a Fox. Mas talvez Lou Dobbs, talvez Maria (Bartiromo), como comentaristas", declarou Murdoch sob juramento no mês passado no processo.



Ele acrescentou que duvidava das afirmações de Trump, no documento divulgado na segunda-feira. "Em retrospecto, gostaria que tivéssemos sido mais contundentes em denunciá-lo", disse.



Dominion iniciou uma ação legal contra a Fox News em um tribunal de Delaware em março de 2021, buscando 1,6 bilhão de dólares (cerca de 8,3 bilhões de reais) em danos.



Segundo a empresa, a gigante da comunicação espalhou as falsas alegações de Trump de que suas máquinas foram usadas para fraudar a eleição de 2020.



A empresa alega que a Fox News começou a respaldar a narrativa de Trump porque o canal estava perdendo audiência depois de ser a primeira emissora a declarar que Joe Biden havia vencido no estado do Arizona, projetando que o democrata conquistaria a presidência.



Já a Fox News nega a difamação. Defende que se limitou a informar as alegações de Trump, mas não as apoia, como contempla a Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que consagra a liberdade de expressão.



A Dominion terá que provar que a Fox News agiu de má fé. O caso pode ir a julgamento civil se as partes não chegarem antes a um acordo.



"Quando a Dominion não está tergiversando a lei, tergiversa os fatos", disse uma porta-voz da Fox News.



"A Dominion escolhe qualquer fragmento de áudio que possa encontrar em qualquer canto da organização Fox, embora reconheça em seu relatório (...) que a maior parte dessas evidências é totalmente irrelevante para os aspectos legais deste caso", acrescentou.



Trump repetiu suas afirmações infundadas em sua rede social Truth Social, dizendo que a Fox "parece muito assustada para revelar a enorme quantidade de fraudes eleitorais e irregularidades já encontradas".



O fabricante dos dispositivos de votação também processou os ex-assessores de Trump Rudy Giuliani e Sidney Powell.



Um documento judicial divulgado recentemente mostra que Murdoch chamou os comentários de Giuliani e Powell apoiando as declarações de Trump de "realmente loucos. E prejudiciais".



