Equador apreende quase 8,8 toneladas de cocaína que iriam para a Bélgica

O Equador apreendeu quase 8,8 toneladas de cocaína que estavam em um contêiner carregado com bananas, pronto para ser embarcado para a Bélgica no porto de Guayaquil, informou a polícia neste domingo (26).



"Recorde em 2023 na apreensão de mais de oito toneladas de cocaína", escreveu o comandante da polícia, general Fausto Salinas, em sua conta no Twitter.



"Evitamos o comércio internacional de 90 milhões de doses, avaliadas em 330 milhões de dólares (R$ 1,719 bilhão) na Europa", estimou.



Em um vídeo divulgado por Salinas na mesma rede social, a polícia reportou que agentes antidrogas "separaram para inspeção um contêiner com bananas para exportação, cujo destino era a Bélgica", e que encontraram escondidas cerca de 8,8 toneladas de cocaína.



Localizado entre a Colômbia e o Peru - os principais produtores de cocaína do mundo -, o Equador apreendeu em 2021 o recorde anual de 210 toneladas de drogas, a maior parte cocaína, tendo como destinos portos europeus.



As apreensões em 2022 superaram as 200 toneladas de drogas, das quais 61% estavam camufladas em meio a bananas para exportação, e só este ano já somam um total de 31 toneladas.



