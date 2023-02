Ambientalista discute com presidente francês durante feira agrícola em Paris

O presidente francês, Emmanuel Macron, teve uma ríspida discussão com um membro de um coletivo ambientalista durante a Feira de Agricultura em Paris, que o chefe de Estado visitou em meio a vaias e aplausos.



Durante a visita, um ativista do coletivo "Última renovação", que usava uma camiseta com a frase 'Para que você serve?', interpelou o presidente e o instou a "ouvir os relatórios científicos" sobre as mudanças climáticas.



"Estou aqui para dizer que não vamos parar porque não podemos mais pedir gentilmente. Ouçam ou será terrível", disse o militante, apontando o dedo para o presidente, mas negando-se a ouvir sua resposta.



"O senhor é a demonstração de uma forma de violência cívica", respondeu Macron. "Eu fui eleito pelo povo francês, quem elegeu o senhor?", peguntou.



"Isto não é um debate!", insistiu o jovem. "Pois vá embora se não é um debate!", reagiu o presidente.



Em seguida, o jovem interrogou o presidente sobre "a renovação térmica dos edifícios" e Macron respondeu "É o que fazemos!".



"Estou disposto a responder, mas não tem nem a coragem, nem a coerência de escutar uma resposta", criticou o chefe de Estado.



O coletivo ambientalista 'Última renovação', fundado no começo de 2022, usa ações de desobediência civil para alertar sobre as mudanças climáticas.



O grupo interferiu no Tour da França de ciclismo, em jogos de tênis durante o torneio de Roland Garros e em um jogo de futebol entre o Paris Saint Germain e o Olympique de Marselha.



Na sexta-feira, uma de suas militantes interrompeu brevemente a cerimônia de entrega do César, o Oscar do cinema francês.



O coletivo reivindicou a ação em nota e lamentou que "o governo não tenha tomado nenhuma medida de envergadura para contrabalançar as mudanças climáticas".



Macron fez várias vezes referência ao episódio deste sábado durante a visita à feira. "Aceito que gritem comigo e me empurrem, mas não gosto que me interpelem sem debater", disse aos presentes, que o aplaudiram.



Mas, durante sua visita, o chefe de Estado também foi vaiado e as forças de segurança foram obrigadas a afastar alguns manifestantes.



A visita ocorre em um momento em que a França enfrenta uma seca histórica de inverno e temores de uma forte alta nos preços dos alimentos em março.



A esse respeito, Macron defendeu um "plano de sobriedade" no uso da água e pediu um esforço das grandes redes de distribuição para reduzir suas margens de lucro.