Indígenas rompem diálogo com governo no Equador

A maior organização indígena do Equador anunciou, neste sábado (25), o rompimento do diálogo com o governo do presidente Guillermo Lasso, contra o qual fez protestos violentos em junho passado, que deixaram seis mortos.



"Rompemos o diálogo", disse Leonidas Iza, presidente da poderosa Confederação de Nacionalidades Indígenas (Conaie), ao informar pelas redes sociais sobre resoluções adotadas pelo conselho ampliado da entidade, que se reuniu na sexta-feira em Quito.



O Executivo e a Conaie encerraram, em outubro, negociações que realizaram como parte de um "ato de paz", que pôs fim às manifestações de junho, mas sem alcançar um acordo sobre combustíveis, o tema mais sensível das negociações.



O líder indígena destacou que "nos retiramos das mesas de acompanhamento" dos diálogos, instaladas depois de 18 dias de protestos contra o governo, que deixaram seis manifestantes mortos e pelo menos 600 feridos entre membros de forças de segurança e civis.



Os povos originários reivindicavam principalmente uma redução de 21% nos preços dos combustíveis mais usados. O Executivo concordou, então, com uma redução de até 8%, ficando em 1,75 dólar (R$ 9,12 em valores atuais) o galão de diesel e em 2,40 dólares (R$ 12,50) o de gasolina comum. Um galão equivale a 3,78 litros.



Mas a Conaie mantém a reivindicação de mais subsídios aos combustíveis para alguns setores como o dos indígenas.



Durante as negociações foram alcançados 218 acordos em dez mesas temáticas como saúde, educação, direitos trabalhistas e fomento à produção, segundo o governo.



Iza afirmou, ainda, que a administração de Lasso, iniciada em maio de 2021, "não cumpriu seus compromissos", como também a moratória de dívidas de camponeses com o sistema financeiro.