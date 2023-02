Transgêneros judeus sofrem na comunidade ortodoxa de Israel

Yael Rashlin segue a tradição judaica em Israel, mas como uma mulher transgênero. Além de sua dificuldade em ser aceita dentro da comunidade ortodoxa, o novo governo de extrema-direita israelense aumenta suas preocupações.



Ao lado de sua esposa, ela arruma as pilhas de roupas e os brinquedos que seus filhos deixaram espalhados antes do dia de descanso no sábado.



"Não posso mais rezar para o mesmo Deus das pessoas que atualmente estão tentando destruir minha comunidade e destruir nossas vidas", disse a mãe em uma referência à agenda anti-LGBTQIA+ de alguns membros do governo.



Diferente de outras mulheres ortodoxas, Rashlin decidiu parar de cobrir o cabelo. Ela quis se distanciar da comunidade.



"Casais religiosos (heterossexuais) podem andar pela rua de mãos dadas, mas se eu estiver usando um lenço na cabeça, não posso segurar a mão de outra mulher por levantar questões", explica esta engenheira de computação de 43 anos.



Israel dispõe das leis LGBTQIA+ mais progressistas do Oriente Médio. Só na última década, a tolerância entre relacionamentos do mesmo sexo aumentou, inclusive entre os religiosos.



A discussão sobre a identidade de gênero ainda é, entretanto, um tabu na comunidade ortodoxa, cujos partidos estão presentes no novo governo de coligação liderado por Benjamin Netanyahu.



Rashlin e Hadar, sua companheira, celebraram alguns anos atrás um casamento em Israel, que não foi reconhecido pelas autoridades religiosas ou estatais. Apesar do país reconhecer uniões registradas no exterior, o matrimônio igualitário não é permitido.



"O preço a se pagar ficou alto demais para lidar com esse conflito entre ser um casal LGBTQIA+ e parte da comunidade ortodoxa", diz Hadar Rashlin, 30.



Yael Rashlin é mãe de cinco filhos, três deles de um casamento antigo.



- Risco de suicídio -



"Existe um temor entre as autoridades rabínicas de dizer que existem pessoas transgênero, que não é uma doença ou uma moda", afirma.



Muitos de seus amigos transgêneros se suicidaram recentemente. No total, 40% da comunidade trans já tentou suicídio em Israel, de acordo com um relatório do Ministério da Saúde em 2020.



Rotem Sorek, responsável pela associação Maavarim que defende a comunidade, garante que este número é ainda maior entre a comunidade ortodoxa.



"A angústia vai além. Muitas vezes precisam enfrentar a rejeição não só dos familiares, mas também de sua comunidade. E, por isso, correm ainda mais perigo", disse a mulher.



O rabino ortodoxo Benny Lau acha a situação especialmente preocupante.



"Quando você desempenha o papel de um rabino, de um líder, você deve se encarregar da vida de cada indivíduo", disse Lau.



A hostilidade de muitos rabinos em relação às identidades transgênero faz parte de sua ampla batalha contra a modernidade, diz Lau. Ele argumenta que a lei judaica "está sujeita à interpretação" a fim de "encontrar justificativas" para as diferentes identidades.



- Hostilidade do governo -



Esta postura liberal se choca, no entanto, com as posições defendidas por alguns parlamentares israelenses, principalmente os da coligação que está à frente do governo desde dezembro.



O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e seu companheiro da coalizão, Avi Maoz, vice-ministro no gabinete de Netanyahu, expressaram suas veementes posturas anti-LGBTQIA+.



"Não acho que existirão leis anti-LGBTQIA+ imediatamente. Mas, mais do que as leis, me preocupo com o trabalho diário do governo", declarou Shani Armon, outra mulher transgênero e ortodoxa.



Esta engenheira da computação, de 29 anos, teme "uma redução no orçamento dos centros de ajuda da comunidade LGBTQIA+".



No caso de Yael Rashlin, a preocupação é tanta que considera "deixar Israel se a situação ficar impossível".



"Por que é tão difícil?", ela se questiona sobre a capacidade de sua comunidade ortodoxa de aceitar sua identidade. "Por que somos consideradas um espinho na garganta?".