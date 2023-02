Organização contra lavagem de dinheiro GAFI suspende Rússia como Estado-membro

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), uma organização antilavagem de dinheiro, anunciou nesta sexta-feira (24) a suspensão da Rússia como Estado-membro, acusando-a de violar seus "princípios fundamentais".



"As ações inaceitáveis da Federação Russa vão contra os princípios fundamentais do GAFI que visam promover a segurança e a integridade do sistema financeiro", enfatizou a agência em um comunicado no qual também mostrou seu "apoio ao povo ucraniano".



Apesar da expulsão, a Rússia continua obrigada a respeitar os princípios do GAFI, especificou a organização.



Esta agência de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo tem 39 membros e mais de 200 países e jurisdições se comprometeram a cumprir suas normas.



Devido à invasão russa da Ucrânia, o GAFI proibiu Moscou de ter um papel consultivo ou decisivo dentro da instituição.



A Rússia continua sendo membro de diversas organizações internacionais, incluindo a Interpol.



Após uma reunião de cinco dias em Paris, onde fica sua sede, o GAFI também atualizou sua lista de países sujeitos à vigilância intensificada: Marrocos e Camboja saíram e Nigéria e África do Sul entraram, disse a organização.



A lista de países de alto risco não foi modificada.