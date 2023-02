Cantor R. Kelly condenado a 20 anos de prisão por pornografia infantil

O cantor americano R. Kelly, estrela do R&B; que havia sido condenado a 30 anos de prisão por crimes sexuais, foi sentenciado a 20 anos de prisão nesta quinta-feira (23) por pornografia infantil em um caso separado, em uma corte federal de Chicago.



O juiz Harry Leinenweber ordenou que a maior parte da nova sentença fosse executada concomitantemente, exceto por um ano, que ele expurgaria assim que a anterior, emitida em junho passado em Nova York, fosse cumprida.



Robert Sylvester Kelly, 56, foi considerado culpado por um júri federal em Chicago pelo crime de produção de pornografia infantil e corrupção de menores.



Extratos de vídeos que mostram a violência sexual cometida por R. Kelly contra meninas, uma delas de 14 anos, foram divulgados durante o processo.



O cantor, acusado de ter obstruído o desenvolvimento de outro processo anterior por pornografia infantil em 2008, foi absolvido das acusações de obstrução da justiça.



Mundialmente famoso por seu hit "I Believe I Can Fly", R. Kelly teve uma carreira de sucesso no R&B;, apesar das suspeitas de agressão sexual.



Finalmente, em setembro de 2021, ele foi considerado culpado por organizar um "sistema" de exploração sexual de jovens e adolescentes durante anos e foi condenado em junho de 2022 a 30 anos de prisão por um tribunal de Nova York.