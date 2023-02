Polícia da Holanda prende suspeitos do roubo de milhões de dados pessoais

A polícia da Holanda anunciou nesta quinta-feira (23) a prisão de três suspeitos de terem roubado "dezenas de milhões" de dados pessoais, como números de contas bancárias e de cartões de crédito, e de terem vendido essas informações a grupos criminosos.



Os suspeitos são três jovens - dois de 21 anos e um de 18, informaram as forças de segurança. Eles foram presos em 23 de janeiro, como parte de uma investigação iniciada em 2021.



"À medida que a investigação avançava, ficava cada vez mais claro que milhares de pequenas e grandes empresas e instituições, tanto nacional quanto internacionalmente, sofreram roubo e venda de dados", ressalta o comunicado.



Segundo a polícia, os métodos dos suspeitos eram sofisticados. Eles pirateavam os sistemas de informática de uma empresa antes de enviar à mesma um e-mail pedindo um resgate em bitcoins. "Quando a empresa não pagava, os suspeitos ameaçavam saquear sua infraestrutura digital ou tornar seus dados públicos", explicaram as forças de segurança.



Muitas empresas pagaram resgates, que variavam de mais de 100 mil euros a 700 mil euros. Os dados roubados incluíam datas de nascimento, números de passaporte e de documentos de identidade e dados de contas bancárias e cartões de crédito.



"Em vários casos, os dados roubados foram vendidos, mesmo após as empresas pagarem", informou a polícia. O principal suspeito chegou a ganhar até 2,5 milhões de euros.