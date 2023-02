Na África do Sul, uma leoa que viajava na parte traseira de uma caminhonete escapou do veículo em movimento. As autoridades locais informaram que a felina rodeava, nesta quinta-feira (23), a cerca de 400 quilômetros de Joanesburgo.



Porta-voz do departamento provincial encarregado pela conservação da fauna local, Jerry Matebesi disse à AFP que o condutor do veículo - que também transportava um leão macho - não percebeu a fuga até parar em um bloqueio.



As autoridades sul-africanas continuavam ativamente na busca do animal com a ajuda de um helicóptero.



Matebesi alertou que a população não deve "tentar capturar o leão" com suas próprias mãos, mas sim chamar as autoridades.