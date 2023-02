Menina de 11 anos morre no Camboja depois de contrair gripe aviária

Uma menina de 11 anos morreu depois de contrair gripe aviária, informaram as autoridades de saúde do Camboja, no primeiro óbito no país desde 2014 provocado por esta doença, raramente transmitida a humanos.



A jovem, da província de Prey Vent (sudeste), foi internada em 16 de fevereiro com febre, tosse e garganta seca, de acordo com a agência governamental de vigilância sanitária (CDCD).



Ela faleceu em um hospital pediátrico da capital Phnom Penh, indicou a CDCD, sem revelar a data exata da morte.



A menina testou "positivo para H5N1", uma cepa altamente contagiosa da gripe aviária, segundo a CDCD.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu no início de fevereiro um reforço da vigilância diante do risco de transmissão da gripe aviária a mamíferos, depois de detectar casos em em raposas, lontras e leões-marinhos.



Mas há poucos exemplos de humanos infectados, com 868 casos confirmados de H5N1 nos últimos 20 anos e 457 mortes, segundo a OMS.



O Camboja não havia registrado casos entre humanos entre 2015 e 2022, segundo a OMS.