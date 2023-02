Wall Street fechou nesta quarta-feira com resultados divergentes, após passar a maior parte do dia em leve alta, e em resposta à ata da reunião do Federal Reserve em favor de um aumento dos juros.



O índice Dow Jones cedeu 0,25%, e o S&P; 500, 0,15%, enquanto o Nasdaq subiu 0,13%, segundo dados provisórios do mercado de Nova York.