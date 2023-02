Invasão à Ucrânia 'afronta consciência coletiva', denuncia secretário-geral da ONU

A invasão russa à Ucrânia é "uma afronta à nossa consciência coletiva", denunciou, nesta quarta-feira (22), o secretário-geral da ONU, António Guterres, na abertura de uma sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas por ocasião do primeiro aniversário dessa guerra.



"O primeiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia representa um marco sombrio para o povo ucraniano e para a comunidade internacional. Essa invasão é uma afronta à nossa consciência coletiva", declarou Guterres.



Além de denunciar as consequências humanitárias e as violações dos direitos humanos, Guterres arremeteu contra a violação da Carta das Nações Unidas pela Rússia, cujo "ataque à Ucrânia desafia os princípios e valores no centro do nosso sistema multilateral".



O secretário-geral mencionou seu medo de um conflito mais amplo. "Em um ano, não apenas vimos o sofrimento e a devastação crescerem, mas também é cada vez mais evidente até que ponto eles podem piorar", alertou.



"As possíveis consequências da escalada do conflito são um perigo claro e já estão aí", assinalou, voltando a evocar os riscos relacionados às "ameaças implícitas" do recurso das armas nucleares e atividades militares "irresponsáveis" em torno de centrais nucleares.



"Já é hora de se afastar desse abismo", ressaltou Guterres, que reitera seu pessimismo em relação a uma eventual saída rápida da crise.



"Embora as perspectivas pareçam pouco encorajadoras atualmente, temos que trabalhar sabendo que uma paz verdadeira e duradoura deve se basear nos princípios da Carta da ONU e do direito internacional", declarou o secretário-geral.



"Quanto mais os combates se prolongarem, mais difícil será esse trabalho", frisou.