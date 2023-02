Papa reafirma restrições a missas realizadas em latim

Grupos tradicionalistas acusam Francisco de conduzir uma batalha "injusta" contra antiga liturgia (foto: Foto: Andreas SOLARO / AFP)



O papa Francisco reafirmou que missas em latim só podem ser celebradas na Igreja Católica com autorização expressa do Vaticano. O papa Francisco reafirmou que missas em latim só podem ser celebradas na Igreja Católica com autorização expressa do Vaticano.





Em um "Rescriptum ex audientia" - decisão comunicada por via oral pelo pontífice a um membro da Cúria Romana recebido em audiência -, Jorge Bergoglio esclarece os princípios do motu proprio "Traditionis custodes" ("Guardiães da tradição"), publicado em 2021 e que incomodou as franjas mais tradicionalistas do clero, incluindo o papa emérito Bento XVI, por restringir missas em latim.





Com isso, cabe apenas ao Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos avaliar caso a caso eventuais pedidos levados aos bispos para o uso do missal tão caro aos tradicionalistas, aprovado por João XXIII em 1962, antes do Concílio Vaticano II, que autorizou missas em todos os idiomas.





A questão da homilia em latim voltou à baila no início deste ano, quando George Ganswein, secretário particular de Bento XVI, revelou que o pontíficie emérito havia ficado triste com as restições impostas por Bergoglio em 2021.





Grupos tradicionalistas acusam Francisco de conduzir uma batalha "injusta" contra a antiga liturgia, enquanto blogs especializados ligados ao clero conservador denunciam um uso "despótico" da autoridade papal.