UE condena Israel por deportação de eurodeputada espanhola

A União Europeia (UE) classificou como "profundamente decepcionante", nesta terça-feira (21), a decisão de Israel de não permitir a entrada da eurodeputada espanhola Ana Miranda, que tentava viajar para o território palestino.



Miranda chegou a publicar tuítes em espanhol e galego enquanto ainda estava no aeroporto de Tel Aviv para denunciar que havia sido detida por várias horas no terminal aéreo e que aguardava o momento de ser expulsa.



Em suas mensagens, a eurodeputada indicou que esta recusa foi justificada por sua participação na chamada "Flotilha da Liberdade" em 2015, após o incidente internacional ocorrido no mar Mediterrâneo em 2010.



A porta-voz diplomática da UE, Nabila Massrali, disse que a deportação de Miranda foi "surpreendente", pois sua entrada no país foi devidamente autorizada pelas autoridades israelenses.



"Lamentamos a decisão", comentou Massrali, para quem o gesto foi "profundamente decepcionante".



"O respeito por todos os eurodeputados eleitos e pelo Parlamento Europeu é essencial para as boas relações entre UE e Israel", finalizou ela.



Já o chefe diplomático da Espanha, José Manuel Albares, disse à Comissão de Relações Exteriores do Congresso que o governo está "exigindo explicações das autoridades israelenses".



O bloco europeu e Israel retomaram as reuniãos de um conselho conjunto que haviam sido suspensas por quase uma década, após o país rejeitar as críticas da UE aos assentamentos na Cisjordânia, considerados ilegais pelo direito internacional.



A reaproximação foi marcada por uma visita do presidente israelense, Isaac Herzog, no dia 26 de janeiro, ao Parlamento Europeu, quando foi recebido de pé em uma sessão plenária como parte do Dia da Memória do Holocausto.



No entanto, o retorno de Benjamin Netanyahu ao cargo de primeiro-ministro à frente do governo mais à direita da história de Israel diminuiu as esperanças de uma melhora nas relações bilaterais com a UE.